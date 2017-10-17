Контрольный матч со словаками сборная Украины сыграет во Львове — СМИ

Национальная сборная Украины на своем поле проведет товарищеский матч со сборной Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Встреча состоится 10 ноября в Украине. Место проведения поединка определится позже.

Ранее уже сообщалось о желании главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко провести осенью два спарринга.

Вместе с тем, по данным издания "Спортивка", контрольный матч Украина — Словакия пройдет во Львове.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины опустилась на 6 позиций в рейтинге ФИФА.