Лига чемпионов. После первого тайма "Фейеноорд" и "Шахтер" играют вничью

Во вторник, 17 октября, донецкий "Шахтер" в гостях играет в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против нидерландского клуба "Фейеноорд", после первого тайма счет 1:1.

Хозяева поля открыли счет уже на 7-й минуте. Тонни Вильена пробил по воротам "Шахтера", Андрей Пятов отбил перед собой и на добивании сыграл Стивен Бергейс.

Однако подопечные Паулу Фонсеки смогли отыграться. На 25-й минуте. Фред разрезал оборону соперника одним пасом, Бернард обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

Отметим, что команды начали матч в следующих составах:

"Фейеноорд": Джонс, Ньивкооп, Ван Беек, Сен-Жюст, Хапс, Амрабат, Эль-Ахмади, Вилена, Бергхейс, Йоргенсен, Боэтьюс.

"Шахтер": Андрей Пятов, Богдан Бутко, Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Бернард, Марлос, Иван Ордец, Факундо Феррейра, Исмаилии, Ярослав Ракицкий.

Напомним, на данный момент "горняки" идут на втором месте в группе F с тремя очками.