Результаты матчей Лиги чемпионов. Триумф ПСЖ, разгром "Селтика" и новый антирекорд Акинфеева

В среду, 18 октября, поздно вечером завершились матчи второго игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2017/18.

Свои победные серии в основной сетке нынешней Лиги чемпионов продолжили титулованные европейские гранды — "Барселона", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед", а вот "Челси" потерял первые очки, сообщает Укринформ.

Результаты матчей Лиги чемпионов, состоявшихся в среду:

Группа А:

"Бенфика" (Португалия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1

гол: Маркус Рэшфорд (64-я минута);

ЦСКА (Россия) — "Базель" (Швейцария) — 0:2

голы: Таулянт Джака (29), Димитри Оберлин (90).

Турнирное положение: "Манчестер Юнайтед" — 9 очков, "Базель" — 6, ЦСКА — 3, "Бенфика" — 0.

Заметим, что гол Джаки стал 42-м пропущенным подряд в матчах Лиги чемпионов для вратаря армейцев Игоря Акинфеева, что является антирекордом ЛЧ.

Группа В:

"Бавария" (Германия) — "Селтик" (Шотландия) — 3:0

голы: Томас Мюллер (17), Джошуа Киммо (29), Матс Хуммельс (51);

"Андерлехт" (Бельгия) — "Пари Сен-Жермен" (Франция) — 0:4

голы: Килиан Мбаппе (3), Эдисон Кавани (44), Неймар (66), Анхель Ди Мария (88).

Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" — 9, "Бавария" — 6, "Селтик" — 3, "Андерлехт" — 0.

Группа С:

"Карабах" (Азербайджан) — "Атлетико" (Испания) — 0:0;

"Челси" (Англия) — "Рома" (Италия) — 3:3

голы: Давид Луис (11), Эден Азар (37, 75) — Коларов (40), Эдин Джеко (64, 70).

Турнирное положение: "Челси" — 7, "Рома" — 5, "Атлетико" — 2, "Карабах" — 1.

Группа D:

"Барселона" (Испания) — "Олимпиакос" (Греция) — 3:1

голы: Димитрис Николау (18 — автогол), Лионель Месси (61), Люка Динь (64) — Димитрис Николау (90);

"Ювентус" (Италия) — "Спортинг" (Португалия) — 2:1

голы: Миралем Пьянич (29), Марио Манджукич (84) — Алекс Сандро (12 — автогол).

Турнирное положение: "Барселона" — 9 очков, "Ювентус" — 6, "Спортинг" — 3, "Олимпиакос" — 0.

Напомним, днем ​​ранее в Роттердаме чемпион Украины донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над голландским "Фейеноордом" (2:1).

Матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдут 31 октября — 1 ноября.