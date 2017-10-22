"Сорвало башню". Милевский рассказал, как тратил "кучу денег" на машины и отдых

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский заявил, что когда он переехал в Киев, для него главным было "не слететь с катушек и не натворить дел".

Об этом Милевский рассказал в интервью tut.by.

"Я начал хорошо зарабатывать, снимать квартиру в столице. Понятно, когда попал в 20 лет в киевское "Динамо", стал получать совсем другие деньги — немного сорвало башню. Люди узнавали меня, постоянно подходили в кафе и спрашивали, как жизнь, что слышно. На самом деле киевляне до сих пор меня очень любят и так же тепло встречают", — рассказал он.

"В молодости мог потратить в ресторане кучу денег, купить дорогую машину или улететь с друзьями на острова, оплатив всем отпуск. Когда денег стало меньше, то часть окружения отсеялась. Какое-то время сильно переживал по этому поводу. Но я ни о чем не жалею — просто к 30 годам правильно расставил приоритеты. Я очень добрый человек, а из-за таких ситуаций доброта уходит. Может, к 40 годам стану уже старым ворчуном", — отметил футболист брестского "Динамо".

"Благодаря хорошему воспитанию я умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, ездить на Ferrari и за два рубля на брестском такси. У меня нет пафоса и понтов", — добавил Милевский.

Напомним, ранее Милевский пригрозил обидеться на журналистов.