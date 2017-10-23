"Это старческий маразм". Суркис жестко ответил Маркевичу на критику "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис жестко прокомментировал заявления главы комитета сборных ФФУ Мирона Маркевича по поводу того, что игроки киевского клуба якобы не соответствуют уровню сборной.

Об этом Суркис заявил в интервью "Профутбол" на 2+2.

"С Шевченко мы не ссорились, я ему сказал, чтобы для того, чтобы была сильная сборная, нужно объединить клубы между собой.

Тот же Маркевич, который возглавляет все сборные (а мы делегируем по 10 человек в каждую сборную начиная от юношеской) просто берет и хает "Динамо". Просто огульная критика обиженного на что-то человека. У меня создается впечатление, что это уже просто старческий маразм.

Пишут, что Маркевич мог возглавить "Динамо", но я его никогда не приглашал и не буду приглашать. Он говорит, что игроки "Динамо" не соответствуют уровню. Так чего вы приглашаете столько игроков в сборную, а ты за эти сборные отвечаешь? Как так можно оскорблять?

Пусть берет тогда и натурализует пятерых бразильцев из "Шахтера", — заявил Суркис.

Напомним, ранее Маркевич заявил, что от "Динамо" осталось одно название.

Видео: ПРОФУТБОЛ.