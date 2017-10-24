Хацкевич об участии "Динамо" в Кубке Украины: задача — выиграть турнир

В среду, 25 октября, киевское "Динамо" сыграет на выезде против "Александрии" в поединке 1/8 Кубка Украины.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич рассказал о подготовке команды к матчу, сообщает пресс-служба "Динамо".

"В каждой игре нужно стремиться к победе — это главное. Мы стартуем в новом турнире, и перед нами стоит задача — выиграть Кубок Украины. К сожалению, после игры с "Шахтером" мы недосчитались еще двух футболистов: у Корзуна сильный ушиб, а Мораес повредил боковую связку. Однако добавили в основную обойму нескольких новых игроков. При этом задача выиграть у "Александрии" не снимается", — подчеркнул он.

Напомним, 22 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", противостояние закончилось со счетом 0:0.