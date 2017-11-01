Украинец выиграл браслет Мировой серии покера в Чехии

1 ноября 2017, 10:33

Главный приз составил более 117 тысяч евро.

Украинец Александр Щербак обошел 561 участника на Европейском этапе Мировой серии покера, которая проходит с 19го октября по 10го ноября в King's Casino (Розвадов, Чехия) и состоит из 11 событий.

29-летний украинский профессиональный игрок в покер обошел противников, что принесло ему победу в первом событии серии - €1,100 No-Limit Hold'em MONSTER STACK с призовым фондом 538,280 евро. Это довольно сложный турнир, начинающийся с того, что игроки имеют по 20000 фишек и вслепую увеличивают ставки каждые сорок минут.

В призовую зону во 2-ой игровой день попал 81 участник. Среди них – предыдущий чемпион этой серии Райан Хефтер (США), Максим Лыков (РФ) и Райан Хигс (США). Однако на финальный стол чемпионата, который сформировался спустя 3 часа после начала игры, на следующий день ни один из них не попал.

Единственным, кто имел более миллиона долларов, в финале был представляющий Германию Исмаэль Боянг, однако и он имел небольшой стек и был вынужден оставить стол на восьмом месте.

Для Щербака начало игры за этим финальным столом было вполне успешным – он смог вывести первого игрока, а затем, на шестом месте оставил немца Петера Бстиллера.

В хедз-апе украинец играл против Вилияна Петлешкова из Болгарии. Не смотря на небольшой опыт участия в турнирах, Александр вел себя более агрессивно. В заключительной раздаче соревнования ему вновь помогла карманная пара.

В качестве вознаграждения Щербак получил свой первый браслет и главный приз в размере 117 708 евро. Это был второй официальный выигрыш игрока, так как до этого времени он поучаствовал всего в двух турнирах мирового уровня.

У Щербака не было возможности для комментариев после получения титула, но он успел сказать, что является профессионалом в покере. До этого мероприятия у Щербака был только один официальный денежный приз, который он получил этим летом на Национальном чемпионатеPokerStars в Барселоне.

Как упоминалось выше, серия началась на прошлой неделе и многие турниры еще впереди. Финальный золотой браслет будет вручен победителю главного события Европейского этапа Мировой покерной серии €10,350, которое гарантирует призовой фонд в размере 5 миллионов евро.

Игроки начнут с 50000 фишек с возрастающими каждые 90 минут ставками 4-5 ноября. У участников будет достаточно шансов собрать большой стек благодаря как глубокой структуре, так и возможности повторно входить в игру после выбывания. Кроме того, игроки, первый раз севшие за стол в день 1B смогут войти еще раз до завершения поздней регистрации и начала игры во второй день. А играющие во второй день (6 ноября) будут соревноваться еще четыре дня с 7 по 10 ноября пока кто-то не выиграет желанный браслет.

Два других запланированных крупных события с огромными гарантиями: €550 The Colossus, который будет проходить с 27 октября по 2 ноября с гарантированным призовым фондом в €2 миллиона, а также €111,111 High Roller for One Drop (3-5 ноября) с внушительной гарантией в размере 10 миллионов евро.

Европейский этап Мировой серии покера - первая попытка расширения покерных турниров Мировой серии за пределами США. С 1970 года участники должны были отправляться в Лас-Вегас, если они хотели участвовать в ней. Несмотря на то, что соревнования Мировой покерной серии проводились и в других местах, главные турниры, на которых вручались браслеты победителям, проходили исключительно в Лас-Вегасе. Премьерный Европейский этап Мировой покерной серии, состоявшийся в 2007 году, впервые позволил вручить браслет победителя за пределами Лас-Вегаса.

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