В УЕФА наказали "Шахтер" за файеры на трибунах во время матча Лиги чемпионов

Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА принял решение оштрафовать донецкий "Шахтер" на 12 тысяч евро за фаеры, которые жгли болельщики на матче против "Наполи" в первом туре Лиги чемпионов.

Об этом сообщает football.ua.

Уже в среду, 1 ноября, "Шахтер" вновь сыграет в Лиге чемпионов в Харькове. Соперником "горняков" станет "Фейеноорд". Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что после 3 сыгранных матчей "Шахтер" с 6 очками занимает второе место в группе, уступая только "Ман Сити", у которого 9 баллов. У "Наполи" 3 пункта и 0 — у "Фейеноорда".