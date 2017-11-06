Шевченко будет руководить сборной Украины еще два года

Наставник национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко будет руководить командой еще два года, то есть как минимум до конца квалификации Евро-2020.

Такое решение было принято на заседании исполкома ФФУ, на котором одним из вопросов, было продолжение сотрудничества Шевченко, как с главным тренером сборной, сообщает zbirna.com.

Как известно Шевченко возглавил сборную летом 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" не смогли попасть в финальную часть ЧМ-2018, заняв третье место в отборочной группе.