Повреждение "крестов". Капитан "Динамо" на полгода остался вне игры

Во вторник, 7 ноября, полузащитнику "Динамо" и сборной Украины Сергею Сидорчуку сделали операцию в одной из клиник Барселоны.

Предварительный диагноз — повреждение передней крестообразной связки — подтвердился, артроскопия прошла успешно, сообщает zbirna.com.

В Испании Сидорчук пробудет до пятницы, после чего вернется в Киев, где и будет проходить период реабилитации. Сроки возвращения футболиста на поле определить сложно, но это точно произойдет не раньше чем через пять месяцев.

Напомним, что Сергей Сидорчук получил травму в домашнем поединке Лиги Европы против "Янг Бойз".

В текущем сезоне полузащитник, став в сентябре капитаном "Динамо", провел за клуб 17 поединков в разных турнирах и забил один мяч.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.