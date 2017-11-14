Роналду пожаловался на неуважение в Мадриде. Решил покинуть "Реал" по окончании сезона

По окончании нынешнего сезона португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду намерен покинуть королевский клуб.

Роналду уже объявил о своем желании президенту "Реала" Флорентино Пересу, пишет sport.ua со ссылкой на as.com.

Перес не намерен отпускать 32-летнего португальца, чей контракт с клубом истекает летом 2021 года. Отступные за разрыв соглашения составляют один миллиард евро.

Криштиану мотивирует свое желание тем, что в "Реале" его недостаточно ценят. Португалец счел жестом неуважения к своей персоне попытки руководства клуба приобрести других игроков мирового класса, в частности Килиана Мбаппе, который в итоге перешел из "Монако" в ПСЖ.

Напомним, ранее Роналду получил награду лучшему футболисту 2017 года.