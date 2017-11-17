Усик назвал дату полуфинального боя в боксерской суперсерии

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик (12-0, 10 КО) сообщил, что бой против латыша Майриса Бриедиса в рамках полуфинала World Boxing Super Series состоится в январе 2018 года.

Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram-трансляции.

"Надеюсь, завтра объявят дату проведения боя. Насколько мне известно, следующий бой пройдет в январе 2018 года. Почему-то организаторы WBSS тянут и не объявляют об этом", — сказал Усик.

Стоит отметить, что Усик вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии и защитил также пояс чемпиона мира WBO.

Ранее Усик бросил вызов латышскому боксеру, предложив объединить пояса.