Бундеслига. Коноплянка помог Шальке обыграть "Гамбург" и выйти на второе место

Украинский полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка принял самое активное участие в победе своего клуба над "Гамбургом" в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

Украинец вышел в стартовом составе. На 16-й минуте именно он заработал 11-метровый удар, который реализовал Франко Ди Санто.

Во второй половине игры, на 77-й минуте Коноплянка отдал результативную передачу на Гвидо Бургшталлера и тот сделал счет 2:0 в пользу "Шальке". Матч с таким счетом и закончился.

К слову, это был первый голевой пас Коноплянки в сезоне. Всего он отыграл за "Шальке" в 12 турах Бундеслиги. Теперь на счету украинца один гол и одна результативная передача.

Благодаря сегодняшней победе над "Гамбургом" в таблице Бундеслиги "Шальке" поднялся на второе место. Отставание от лидирующей "Баварии" (Мюнхен) составляет шесть очков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Коноплянка принес "Шальке" победу над "Динамо" (Берлин).