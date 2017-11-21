В Неаполе начался важнейший матч для чемпиона Украины

В Неаполе начался важнейший для чемпиона Украины матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором вице-чемпион Италии "Наполи" принимает действующего чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

Встречаются третья и вторая команды группы F, которые ведут между собой борьбу за путевку в 1/8 финала. У "Шахтера" на данный момент 9 очков (3 победы при 1 поражении), у "Наполи" — 3 очка (всего одна победа).

В стартовых составах вышли на поле

"Наполи": Рейна, Маджо, Альбиоль, Кирикеш, Хюсай, Диавара, Гамшик, Зелинськи, Кальехон, Мертенс, Инсинье

Запас: Сепе, Алан, Руй, Жоржиньо, Максимович, Рог, Унас

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Бернард, Феррейра

Запас: Шевченко, Хочолава, Дентиньо, Алан Патрик, Азеведо, Коваленко, Бланко Лещук