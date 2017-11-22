Допинговый скандал. У России забрали еще две медали Олимпиады в Сочи

Чиновники Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда объявили недействительными результаты четырех российских скелетонистов, достигнутые на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потилицына и Мария Орлова.

Все их результаты на сочинской Олимпиаде всех, в том числе золотая медаль Третьякова и бронзовая медаль Никитиной, аннулированы.

Кроме того, эти спортсмены пожизненно дисквалифицированы.

К слову, в общей сложности, российские спортсмены из-за допинга были лишены шести медалей Олимпиады-2014 - двух золотых, трех серебряных и одной бронзовой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что МОК лишил РФ серебра Олимпиады-2012.