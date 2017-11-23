"Бежал и крестился". Блохин рассказал о тяжелых тренировках Лобановского

Легендарный футболист и известный тренер Олег Блохин рассказал о тяжелых физических нагрузках в "Динамо" времен Валерия Лобановского, а также о своем сорвавшемся трансфере в мадридский "Реал".

"В 1976 году после Олимпиады Васильевич (Лобановский – ред.) почти и не участвовал в тренировках. Он смотрел, ходил вокруг поля, наблюдал, до конца сезона практически так и не вмешивался, так чуть-чуть. У него было свое видение футбола, он не отходил от этого. Система Зеленцова, которую там выстроили, дала результат: мы в 1975 году выиграли Кубок Кубков, Суперкубок. И отходить от этого, наверное, он и не хотел. Да, он что-то в тренировках поменял, но в принципе нагрузки были тяжелые. Можно спросить у любых ребят, которые приходили, а потом сбегали опять [...] Cамым тяжелым был кросс. Для меня это было смертельно! Все что угодно: 100 по 100, 100 по 200, все угодно, только не кросс! Когда Васильевич говорил о кроссе, я крестился и думал, как его добежать",− сказал Блохин в интервью FootballHub.

Кроме того, специалист прокомментировал историю о своем возможном трансфере в мадридский "Реал".

"Это было под Барселоной в 1982 году. Приехал представитель клуба, был Колосков из Федерации футбола СССР. Говорит, да я не против, но его ж не отпустят. И все, так разговор и закончился. Там деньги давали. Но, я просто не представлял, что будет с родителями, придумали бы - предатель Родины. У нас же быстро придумывают. Я не представлял, как это так − чтобы я ущемил родителей, как? Меня так воспитали", − сказал он.

Напомним, ранее Блохин прокомментировал вариант возвращения в киевское "Динамо".