Лига Европы. После первого тайма "Заря" в гостях минимально проигрывает "Эстерсунду"

В четверг, 23 ноября, в Швеции проходит матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором местный "Эстерсунд" принимает луганскую "Зарю".

После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев поля.

В начале встречи шведские футболисты завладели мячом. Они контролировали ситуацию на поле и сумели нанести несколько ударов по воротам гостей.

К середине тайма, "Заре" удалось несколько выровнять игру и нанести ряд ударов по воротам соперника.

Однако, к концу тайма, хозяева вышли вперед. На 41-й минуте после подачи Эдвардса Геро коснулся мяча и этого хватило, чтобы мяч попал в ворота украинской команды.

Поединок команды начали в следующих стартовах:

"Эстерсунд": Али Кейта, Габриэль Соми, Рональд Мукийби, Сотирис Папаяннопулос, Том Петерссон, Брва Нури, Кен Сема, Кёртис Эдвардс, Фуад Баширу, Салису Геро, Саман Годдос

"Заря": Андрей Лунин, Александр Сваток, Артем Гордиенко, Артем Сухоцкий, Евгений Опанасенко, Александр Андриевский, Александр Караваев, Артём Громов, Дмитрий Гречишкин, Игорь Харатин, Иури Фрейтас

Напомним, в предыдущем туре ЛЕ в Берлине "Герта" принимала на своем поле луганскую "Зарю" и обыграла соперника со счетом 2:0.