Эхо допингового скандала. Россию лишили первого места на Олимпиаде-2014

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российских бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева.

Результаты спортсменов, показанные на Олимпиаде в Сочи, согласно решению комиссии, будут аннулированы, сообщается на сайте МОК.

Таким образом, сборная России потеряет еще три награды. На играх в Сочи экипаж Зубкова выиграл золотые медали в двойках и четверках. Фаткулина должна вернуть в МОК серебро, которое она завоевала на дистанции 500 м.

Все четверо россиян отстранены от участия в последующих Олимпийских играх в любом качестве.

Таким образом, Россия потеряла первое место в медальном зачете Сочи-2014, опустившись на третье место. В общей сложности сборную России лишили уже 9 медалей: 3 золота, 4 серебра и 2 бронзы.

Сообщается, что комиссия Освальда в ближайшее время продолжит рассмотрение дел россиян. В первую очередь будут разбирать дела спортсменов, которые претендуют на участие в Пхенчхане-2018.

Напомним, ранее сообщалось о том, что МОК лишил РФ серебра Олимпиады-2012.