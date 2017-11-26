Стало известно, как в РФ пытались подмешать допинг в анализ украинского спортсмена

В 2013 году вице-премьер России Виталий Мутко, который в то время был министром спорта РФ, пытался оказать влияние на бывшего в то время главой Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что Мутко подговаривал его клиента испортить анализы украинского спортсмена.

"Существует сотни свидетельств, касающихся Мутко и Нагорных (заместитель Мутко, — ред.), — рассказал Уолден в интервью Daily Mail.

"Есть одна вещь, которая меня больше всего возмутила и шокировала в разговоре, состоявшимся в 2013 году. Предполагалось, что Родченков должен проколоть пробирку с мочой украинского спортсмена, чтобы она выглядела грязной и чтобы российский спортсмен победил", заявил адвокат.

Он добавил, что его клиент нашел причину не делать этого.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за допинга Россию могут отстранить от Олимпиады-2018.