Милевский может стать игроком чемпиона Болгарии — СМИ

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины, выступающий за брестское "Динамо" Артем Милевский может перебраться в болгарский "Лудогорец".

По сведениям источника, представители действующего чемпиона Болгарии уже вышли на 32-летнего футболиста и ведут с ним переговоры. Сам Милевский якобы не прочь перебраться в "Лудогорец", являющийся участником текущего розыгрыша Лиги Европы, сообщает Topsport.bg.

За право подписать Милевского "Лудогорцу", как сообщается, придется заплатить "Динамо-Брест" 800 тысяч евро, потому как контракт форварда с белорусским клубом рассчитан до конца 2018 года.

Отметим, что в завершившемся розыгрыше чемпионата Беларуси-2017 на счету Милевского 15 поединков, в которых он записал на свой счет 5 голов.

Напомним, ранее Милевский рассказал, когда люди перестали интересоваться его игрой.