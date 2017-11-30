Разбитые яйца и мука. Экс-вратарь "Шахтера" рассказал об обычаях "донецких" бразильцев

Страж ворот "Мариуполя" и бывший вратарь "Шахтера" Рустам Худжамов в интервью для "FootballHub" рассказал об обычаях бразильских легионеров.

"На день рождения они обычно так делали - незаметно подкрадывались сзади к именнинку, разбивавали ему яйца на голове куриные и обсыпали мукой. Я это наблюдал - как они гоняются друг за другом. Как дети малые. Веселые ребята", - отметил голкипер.

Кроме того, футболист рассказал о своем отношении к бывшему тренеру "горняков" Мирче Луческу.

"У меня – конечно, есть обида. Не потому что я не играл. Ведь тренер определяет, кому играть. Обида за то, что не отпустил он меня. У меня были предложения от хороших команд. "Металлист" хотел меня купить. Тот "Металлист", который дошел до четвертьфинала Лиги Европы. Был момент, когда Саша Горяинов порвал "ахилл". Мне первому тогда позвонили через 20 минут после матча, сказали, что хотят забрать. Спросили - мол, как ты на это смотришь? А как я мог на это смотреть, если в Шахтере 2 года не играл? Моя первая задача была - всегда играть", - сказал Худжамов.

Напомним, ранее Олег Блохин рассказал о своем уходе из "Динамо".