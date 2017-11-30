Известная украинская журналистка выступила в защиту игроков "Шахтера"

Известная украинская тележурналистка Анна Тесленко выступила в защиту футболистов донецкого "Шахтера".

Она также осудила действия членов "Национального корпуса", которые остановили клубный автобус в Харькове и выразили свои претензии игрокам, в том числе по поводу истории с футболками в поддержку воинов АТО.

"Сейчас я напишу то, что не захотят слышать патриоты! Ставить точки или Искать крайних в ситуации с "Шахтером" и футболками я не буду. Но, как сказал Степаненко, на которого посыпался весь гнев и за всю хурму "мы многим помогаем, но мало кто об этом знает" Еще в 14-15 году Степанеко, Кривцов и Худжамов через нас помогали АТО и скромно просили об это не оглашать, не хотели на этом пиариться. Поступок? Да! А ещё Oksana Dykhnich не даст соврать, что из клуба "Шахтер" нам прямо на Канал передавали футболки клуба с автографами для бойцов АТО. Да, среди наших бойцов есть болельщики ФК "Шахтер" и поверьте, они были счастливы. Так что, будем грести , как обычно, всех под одну патриотическую гребенку?", - написала Тесленко на своей странице в Facebook.

По словам журналистки ICTV, ей было жутко неприятно смотреть это видео.

Новости по теме

"Шахтер" прокомментировал скандал с футболками в поддержку воинов АТО