"Часто слышу знакомый мат". Ярмоленко рассказал о казусах адаптации в Германии

Вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о переезде в Германию и адаптации в новой команде.

Он отметил, что старается со всеми общаться на английском, однако он еще не идеальный.

"Даже тогда, когда в прессе писали, что я отказался общаться со СМИ после первого матча за "Боруссию", я просто забыл добавить, что просто не говорю на том уровне, как хотелось бы. Даже специально не хотел себе переводчика, чтобы сразу разговаривать на английском и параллельно учил немецкий. Выучил несколько немецких слов в плане тренировок и быта — спасибо, пожалуйста, добрый день, доброй ночи, чтобы люди не думали, что я какой-то необразованный. Чтобы когда заходил в столовую, хотя бы мог пожелать людям приятного аппетита", — отметил Ярмоленко в интервью "Профутболу".

Он также рассказал, ч об особенностях адаптации в Германии.

"В Киеве так же ехал на тренировку, потом возвращался домой и проводил время с семьей. Благодарен богу и судьбе, что так получилось и именно в таком возрасте (28 лет, — ред.) переехал в Европу. Если бы было это раньше, то может был бы больше зажат, сейчас же нечего стесняться. Кого мне тут бояться? Я приехал сюда и сам себе сказал, чтобы расслабился и делал то, что умею. Работаю на тренировках, а там будет видно — как и что", — подчеркнул украинский легионер.

"Мы часто с детворой ходим на озеро кормить уточек. Берем хлеб и идем гулять. Однажды забыли хлеб и пошли в магазин. Продавщица говорит по-русски и спросила, мол, вам какой? Отвечаю: самый дешевый, нам все равно уточек кормить. А она говорит: вы что, не знаете, что здесь штрафуют за это? Говорю, что я уже на срок намотал, наверное", — рассказал вингер "Боруссии".

Он также добавил, что часто слышит на улице знакомую речь.

"Тут стройка рядом и очень много наших строителей, поэтому часто слышу знакомый мат", — добавил Ярмоленко.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко отличился в очередном матче за "Боруссию".