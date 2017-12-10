"Родной, что-то ты не туда попал". Ярмоленко рассказал об адаптации в "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о сложностях адаптации в новой команде.

"Здесь такая интенсивность! Я когда играл игру с Тоттенхемом, так задохнулся, что просто! Мы проатаковали, на нас атака, мы отобрали, и снова! И вот так бегаешь. Я думаю, первый тайм уже, наверное, заканчивается. Я когда глянул, минута 20 была! Думаю, родной, что-то ты не туда, наверное, попал!", - сказал футболист в интервью FootballHub.

Ярмоленко добавил, что сейчас чувствует себя великолепно. "Я на 100 процентов готов. Есть специальные распечатки, присылают тебе: сколько ты пробежал, какая интенсивность. Я всегда смотрю после игры, интересуюсь. Поверьте, в плане с физикой, не та, что в школе, у меня все в порядке, я здесь не выпадаю", - отметил он, добавив, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Вингер "Боруссии" также рассказал о разнице в Чемпионатах Украины и Германии.

"Разница в одном – в быстроте принятия решений. У нас есть техничные ребята, есть быстрые. Но, когда ты на тренировках работаешь на максимуме, в играх на максимуме, то ты прогрессируешь. И потом передачу, для которой нужно сделать два касания, ты не делаешь: принял, посмотрел, отдал. Ты уже до приёма знаешь, куда будешь отдавать. Потому что, если ты примешь и потом посмотришь, у тебя уже нечего будет отдавать", - подчеркнул украинский

Ярмоленко также отметил, что не намерен менять некоторые свои "киевские" привычки. "Здесь есть администратор, который занимаеться всем: выдача экипировки и, вплоть до того, что моет бутсы. Я привык в Киеве, что за собой мою сам свою обувь. Мы с ними пару раз в шутку толкались. Он говорит: дай я помою твои бутси, ты чего мне не доверяешь? Я говорю – та нет, я сам могу помыть свои бутси! У меня просто осталось в голове, как говорил мой первый тренер : бутсы – это как жена, нельзя никому давать мерять", - пошутил он.