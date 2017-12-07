Лига Европы. "Динамо" разгромило Партизан" и вышло в плей-офф с первого места: видео голов

Матч начался с атак гостей. Уже на 5-й минуте игрок "Партизана" Бильер проверил реакцию вратаря киевлян Бущана и крепость перекладины его ворот. Однако в ответной атаке "Динамо" открыло счет. Вратарь гостей Стойкович после удара Жуниора Мораеса отбил мяч прямо на ногу Морозюку и тот открыл счет. В ближайшие полчаса именно эти футболисты проведут еще два гола - на 28-й и 31-й минутах. Оба раза Мораес забивал с пасов Морозюка при полном попустильстве обороны "Партизана".

Однако, в самом конце первого тайма именно Морозюк "привезет" в ворота "Динамо" пенальти, сбив Сума. 11-метровый на третьей добавленной минуте реализовал Евтович.

После перерыва "Партизан" рванул отыгрываться и добился двух опасных моментов у ворот киевлян. Но Бущан был на высоте и на 51-й минуте после крученого удара Евтовича и на 58-й, когда его в упор, с трех метров, пытался пробить Тавамба. Все же постепенно "Динамо" успокоило игру, а на 77-й минуте Цыганкова, пытавшего обыграть сразу трех защитников, сбили в штрафной "Партизана". Жуниор Мораес реализовал пенальти и оформил свой первый хет-трик в еврокубках.

Матч так и закончился со счетом 4:1. "Динамо" вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе В.