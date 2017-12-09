Бой Ломаченко с кубинским "Шакалом": взвешивание и прогноз экспертов, опубликованы фото и видео

Сегодня ночью, 10 декабря, в американском городе Нью-Йорк украинский боксер чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко будет защищать свой титул от кубинца Гильермо Ригондо.

Поеднинок можно будет посмотреть на канале "Интер" в 5:00.

Эксперты отмечают, что бой Ломаченко против Ригондо обещает быть интересным. На профессиональном ринге сойдутся два олимпийских чемпиона. Причем дважды чемпионы. У Ломаченко есть золото Олимпиад в Пекине (2008) и Лондоне (2012), а у Ригондо есть золотые медали Игр в Сиднее (2000) и Афинах (2004). Мог бы кубинец принять участие и в Олимпиаде в Лондоне. Но из-за попытки бегства из Кубы Фидель Кастро объявил, что Ригондо не будет выступать за сборную. На тот момент Ригондо не знал поражений с 2003 года.

Для сегодняшнего боя Ригондо пришлось набирать вес. Но для него, как и для Ломаченко, сегодня может случится один из знаковых боев в карьере. Украинцу сейчас очень сложно найти оппонента: Вася настолько впечатляет в ринге своими скоростями, что драться с ним никто не хочет. Смелость и опыт Ригондо говорят, что у него есть шансы на победу. Сам Ригондо планирует завершить бой досрочно, пишет 112 Украина.

Стоит отметить, что в Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания перед предстоящем боем.

Оба боксера уложились в необходимый вес (до 58,967 кг), при этом Ломаченко оказался немного тяжелее соперника. Вес украинца — 58,513 кг, вес Ригондо — 58,059 кг, который ранее боксировал во второй легчайшей весовой категории, этот вес стал рекордным в карьере.

В день боя боксеры проведут дополнительное взвешивание. На случай, если кто-то из них будет весить более 62,60 кг, предусмотрен финансовый штраф.

После взвешивания состоялась и традиционная дуэль взглядов. Ломаченко отметил, что Ригондо не смотрел ему в глаза: "Я не видел его глаз, он смотрел куда-то в подбородок, в усы".

Василий Ломаченко:

"Это будет бой интеллектов, он будет вдвойне интересен для настоящих ценителей бокса. Этот бой очень важен для меня, потому что многие хотели его увидеть. Если бой важен для фанатов, значит, что важен и для меня. Я должен посмотреть и узнать в ринге, насколько он хорош".

Гильерме Ригондо:

"Бой с Ломаченко – это круто. Хочу, чтобы фанаты понимали, что это за встреча – бой двух олимпийцев. Надеюсь, болельщики получат удовольствие, мы покажем хорошее шоу. Посмотрите и скажите, кто из молодых боксеров выглядит лучше, чем я сейчас? Это очень важный бой для моей карьеры. Я не тот человек, который много говорит. Я не буду оскорблять соперника, тем более что Ломаченко – отличный боксер. Все, что я хочу сказать, я скажу в ринге".

Между тем, эксперты прогнозируют и сценарий поединка.

Так комментатор и эксперт бокса Вячеслав Поночовный дал свой прогноз на бой, пишет "Апостроф".

"Я, конечно же, хочу, чтобы Василий одержал досрочную победу и вижу, что у него большие шансы на это. Так как Ригондо, несмотря на всю свою осторожность, техничность и хорошие рефлексы, допускает ошибки и ранее неоднократно бывал в нокдаунах. Я думаю, что это как раз тот случай, когда Василий станет первым, кто досрочно победит, да и вообще победит Ригондо.

Пошла уже такая тенденция, за Василием даже закрепилось негласное прозвище "Ломаченко ноумасс", которое означает, что никто не может продолжать. Если это не будет нокаут одним ударом, то Ломаченко своими действиями настолько задавит Ригондо, настолько высокий темп ему предложит, что тот просто может отказаться от продолжения боя. Хотя, конечно, Ригондо вроде как не из тех ребят, которые отказываются от продолжения боя", — сказал Поночовный.

"Мой прогноз — однозначно, победа Василия Ломаченко. Единственное, тут трудно понять, выиграет он досрочно или по очкам. Я склоняюсь к тому, что Василий вполне может досрочно победить Ригондо. Здесь 50 на 50. И это будет, скорее всего, вторая половина боя. Но победа украинца - это однозначно", - также подчеркнул эксперт.

По мнению Поночовного, Ломаченко постарается сделать поединок ярким: "Ригондо является очень осторожным боксером, но при этом очень техничным, четким, акцентированным. Но вот многие зевают и засыпают на его поединках. Еще один момент — встречаются две левши. Ломаченко действует в правосторонней стойке, как и Ригондо. И тоже считается, что это не самый лучший вариант для зрелищного поединка. Но я думаю, что наш "Хай Тек" своими действиями сделает все для того, чтобы этот бой был ярким".