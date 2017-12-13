В Киеве показали логотип и трофей финала Лиги чемпионов: фото

В столице Украины провели презентацию логотипа и трофея Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Мероприятие, помимо всего прочего, посетили главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко, руководитель украинской Федерации футбола Андрей Павелко и киевский градоначальник Виталий Кличко.

"Мы контролируем весь процесс подготовки к финальному матчу Лиги чемпионов, и хочу вас заверить, мы проведем на лучшем уровне", - сказал Павелко.

К слову, финальный матч Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 26 мая будущего года на НСК "Олимпийский" в Киеве. Финальный же матч женской Лиги чемпионов пройдет 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Напомним, ранее сообщалось известно, что представитель Украины в Лиге чемпионов, донецкий "Шахтер", сыграет в 1/8 финала против гранда итальянского футбола.