Свитолину признали лучшей теннисисткой года в поединках на харде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина признана Женской теннисной ассоциацией лучшей теннисисткой года в поединках на хардовом покрытии.

Наша соотечественница за 2017 выиграла на харде 79,1% матчей (28 побед и 7 поражений) в WTA-туре — больше чем кто-либо в мире.

23-летняя харьковчанка выиграла 3 титула на этом покрытии: WTA International в Тайбэе, а также турнир категории WTA Premier 5 в Дубае и Торонто. 7 из 11 побед над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA Элиной были добыты именно на харде.

Напомним, ранее Свитолина вошла в ТОП-3 лучших теннисисток мира.