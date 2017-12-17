"Динамо" пригрозило "Бешикташу" подачей иска в ФИФА

Руководство футбольного клуба "Динамо" (Киев) может подать исковое заявление в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) на турецкий клуб "Бешикташ", если тот зимой осуществит продажу хорватского защитника Домагоя Виды.

Такое сообщение опубликовал портал Fotomac со ссылкой на собственные источники.

По их данным, в стамбульском клубе всерьез думают о продаже хорвата уже в зимнее межсезонье - сразу после трансфера из "Динамо". Руководство клуба якобы уже провело предварительные переговоры по этому поводу с ливерпульским клубом Английской премьер-лиги "Эвертон".

Однако, на данный момент официально переход Виды в "Бешикташ" не подтвержден. Его трудовое соглашения с "Динамо" рассчитано до конца декабря - именно поэтому турецкий клуб не имеет права вести переговоры о продаже игрока третьей стороне. В противном случае киевский клуб может подать на "Бешикташ" исковое заявление в "ФИФА" и добиться для него санкций.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вида договорился с руководством "Динамо" и останется в составе клуба.



