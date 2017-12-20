Ушел из жизни известный тренер и функционер киевского "Динамо"

На 79-м году жизни скончался руководитель Управления футбола киевского "Динамо" Евгений Котельников.

Такое сообщение опубликовано на официальном сайте клуба.

Котельников работал тренером в клубной детско-юношеской футбольной школе "Динамо" с 1965 по 1977 годы. Среди его воспитанников значатся такие легендарные "динамовцы": Владимир Бессонов, Геннадий Литовченко, Владимир Лозинский, Алексей Михайличенко, Павел Яковенко, Вадим Лазоренко и Виктор Сахно.

С 1977 по 1990 год Котельников являлся государственным тренером СССР Федерации футбола Украины. В 1983-м именно он возглавлял сборную УССР на летней Спартакиаде народов и занял с командой четвертое место.

В 1991 году Котельников стал одним из основателей Федерации футбола Украины и до 1995 года занимал в ней пост первого вице-президента.

В 1997 году по приглашению Григория Суркиса Котельников вернулся в "Динамо", где возглавил Управление футбола. Под его руководством работала вся система воспитания игроков, включая молодежные команды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" пригрозило подачей иска в ФИФА турецкому "Бешикташу".