В ФФУ рассказали, как будут наказывать футболистов за договорные матчи

22 декабря 2017, 01:49

В ФФУ рассказали о результатах борьбы с договорными матчами, а также сравнил проблемные украинские турниры с другими странами.

Глава комитета Федерации футбола Украины по этике и честной игре Франческо Баранка заявил, что футболистов, участвовавших в договорных матчах, будут наказывать, в частности, запретом на выступления за национальную команду,

"В октябре мы получили одобрение Исполкома утвердить наказания. Первое из них касается контрактов – оно дает возможность клубу приостановить контракт игрока, если он замечен в матче с фиксированным результатом. Второе – это когда футболист, фигурирующий в деле о договорном поединке, не может вызываться в сборную страны до конца карьеры. Он просто забанен до конца карьеры. Третье наказание касается футболистов, укрывающих информацию о договорных матчах.", – рассказал Баранка, сообщает "Спорт Арена".

"Даже если игрок знал о матче с фиксированным результатом, но не сказал об этом, ему грозит дисквалификация. В Украине много людей говорят о матчах с фиксированными результатами, но мало кто из них это делает официально. Однако игроки должны понимать, что если они участвовали в таких матчах и не сообщили об этом, то их тоже ждет наказание. Они должны сотрудничать с нами и понимать, что это может изменить. К примеру, в Италии Антонио Конте дисквалифицировали на 6 месяцев за то, что он знал о матчах с фиксированным результатом, но не сказал об этом", – подчеркнул он.

Баранка также рассказал о результатах борьбы с договорными матчами, а также сравнил проблемные украинские турниры с другими странами.

"Во Второй лиге мы имеем уже очень много дел. С начала нашей работы в Украине мы получили много информации по Второй лиге — речь идет о 65 матчах, которые могли проходить без надлежащей спортивной борьбы. Это чрезвычайно много. Но сегодня мы снова много говорили о Второй лиге, и скажу, что мы всегда пытаемся что-то сделать здесь. Если бы я был "плохим парнем", мог бы сказать о Второй лиге: "Я не вижу ничего подозрительного, в этом турнире все идет хорошо". Руководство федерации тоже понимает, что есть проблемы, и что мы пытаемся делать все возможное.

Впрочем, не могу сказать, что ситуация катастрофическая. Многие думают, что за границами Украины в данном плане — рай. Но вы просто не знаете, что действительно происходит за границей. В Украине показатель матчей с фиксированным результатом среднестатистический или немного выше среднего. То есть, вы можете представить, что творится в других странах.

Если меня спросят, хочу ли я до конца сезона посадить в тюрьму 300 игроков или оставить количество подозрительных матчей на отметке в 65, то я выберу второй вариант", – сказал Баранка.

Напомним, в 19-ом туре Премьер-лиги сразу в двух матчах с участием лидеров разразились громкие судейские скандалы.

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