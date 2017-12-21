Наставник и ключевой защитник "Шахтера" получили наказания за конфликт с арбитром

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации футбола Украины (ФФУ) в четверг, 21 декабря, на очередном заседании принял решение дисквалифицировать ряд игроков и тренеров донецкого "Шахтера", а также киевского "Динамо".

Такое сообщение опубликовал телеканал "Футбол 1/2".

Защитник "горняков" Ярослав Ракицкий получил трехматчевую дисквалифицию за свое удаление в матче с "Зарей" (1:2). Будет наказан и главный тренер "оранжево-черных" Паулу Фонсека, который после матча высказывал арбитру Сергею Бойко свое недовольство. Он пропустит один матч.

"Нуну Кампуш, Алан Патрик, Игор Дуляй, Факундо Феррейра получили предупреждение и условную дисквалификацию на один матч. Самое тяжелое наказание применили к тренеру вратарей Антониу Феррейре, который ударил Сергея Бойко, что и зафиксировано в судейском рапорте. Феррейре запретили находиться в технической зоне "Шахтера" во время матчей до конца сезона", - заявил секретарь ФФУ Игорь Грищенко.

Кроме того, по итогам матчей 19 тура УПЛ дисциплинарные санкции были также применены к киевскому "Динамо". Ассистент главного тренера Александра Хацкевича Олег Лужный, удаленный на трибуны в поединке с "Александрией" (0:0), получил один матч дисквалификации. Две игры дисквалификации получил защитник Евгений Хачериди. Он уже после финального свиствка эмоционально выражал возмущение и матерно ругался в адрес арбитра Юрия Можаровского.

Напомним, ранее гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин призывал к расправе над арбитром, удалившем с поля трех футболистов донецкого клуба.