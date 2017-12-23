Вида прилетел в Стамбул и покрасовался в футболке "Бешикташа"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида прибыл в Стамбул и сфотографировался я в футболке местного "Бешкташа" с которым, вероятно, вскоре подпишет контракт.

Официального соглашения стороны пока не подписали, но хорват уже прибыл в расположение турецкого клуба и 3 января отправится с командой на зимний сбор, пишут турецкие СМИ.

Напомним, ранее "Динамо" хотело продлить контракт с Видой, а президент киевлян Игорь Суркис проводил переговоры с защитником. При этом он обещал хорвату продать его в английский клуб.