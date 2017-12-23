"Динамо" усилилось полузащитником сборной Словении

Полузащитник сборной Словении и датского "Копенгагена" Бенджамин Вербич перешел в киевское "Динамо".

Контракт с футболистом рассчитан на пять лет и вступит в силу с января 2018 года, сообщает официальный сайт киевлян.

За свою карьеру Вербич уже успел дважды стать чемпионом Дании и дважды выиграть национальный кубок этой страны.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида прибыл в Стамбул, где вероятно, вскоре подпишет контракт с "Бешикташем".