Один из лидеров "Динамо" может продолжить карьеру в Турции — СМИ

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш всерьез заинтересовал клубы чемпионата Турции.

В услугах игрока киевлян заинтересованы такие гранды, как "Фенербахче" и "Галатасарай", отмечают турецкие СМИ.

Действующий контракт Гармаша с клубом действителен до лета 2018 года. Таким образом, уже зимой игрок сборной Украины может подписывать с любым клубом предварительное соглашение.

"Галатасарай" недавно получил нового главного тренера, который уже сейчас начинает искать усиление на трансферном рынке. Гармаш является одним из главных кандидатов.

Напомним, ранее защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида прибыл в Стамбул и сфотографировался я в футболке местного "Бешкташа" с которым, вероятно, вскоре подпишет контракт.