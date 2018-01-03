Бывший защитник "Динамо" пополнил ряды турецкого клуба

Хорватский футболист, игрок сборной своей страны, бывший защитник киевского "Динамо" — Домагой Вида — на правах свободного агента официально пополнил ряды турецкого "Бешикташа".

Спортсмен подписал с клубом контракт, действие документа рассчитано до конца сезона 2021/2022, говорится в Twitter-аккаунте "Бешикташа".

Напомним, контракт Домагоя Виды с "Динамо" истек 31 декабря 2017 года. Хорват выступал за команду с 2013 года, сыграл 160 матчей и смог забить 13 голов. Ранее СМИ писали, что он прибыл в расположение "Бешикташа" в Стамбуле и 3 января отправится с клубом на зимний сбор.