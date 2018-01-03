Бывший защитник "Динамо" пополнил ряды турецкого клуба

Игрок подписал контракт с новой командой.
Хорватский футболист, игрок сборной своей страны, бывший защитник киевского "Динамо" — Домагой Вида — на правах свободного агента официально пополнил ряды турецкого "Бешикташа".
Спортсмен подписал с клубом контракт, действие документа рассчитано до конца сезона 2021/2022, говорится в Twitter-аккаунте "Бешикташа".
#DomagojVida'nın transfer süreci tamamlandı. Vida ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Beşiktaşımıza Hoş Geldin #DomagojVida #Beşiktaş pic.twitter.com/0hn09oCbRO— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 3, 2018
Напомним, контракт Домагоя Виды с "Динамо" истек 31 декабря 2017 года. Хорват выступал за команду с 2013 года, сыграл 160 матчей и смог забить 13 голов. Ранее СМИ писали, что он прибыл в расположение "Бешикташа" в Стамбуле и 3 января отправится с клубом на зимний сбор.