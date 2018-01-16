Вице-президент "Динамо" рассказал, как спас Блохина от майдановцев

Во времена Евромайдана с Олегом Блохиным, который был в то время главным тренером "Динамо", хотели выяснить отношения несколько сот активистов.

Причиной стали слова Блохина о новогодней елке на Майдане, рассказал вице-президент "Динамо" Алексей Семененко.

"Когда Олег Владимирович имел неосторожность (надеюсь, все же — не убежденность) сказать, что надо разогнать Майдан, потому что он не может привести своих дочек на елку, это, конечно, возмутило нормальных людей во всей Украине", — говорит Семененко.

Он отметил, что после слов Блохина ультрас "Динамо" купили елочку и пришли с видеокамерой в клуб, пишут "Факты и комментарии".

"Они говорят: "Мы принесли елку, чтобы Олег Владимирович смог со своими детьми хоровод организовать. Хотим вас поставить в известность, что сейчас мы соберем человек триста, а то и все три тысячи, поедем к нему домой на Осокорки". Сказано это было на полном серьезе, ведь все мы тогда были, словно оголенный нерв.

Мне удалось как-то с ребятами поговорить, свести все к шутке. "Давайте, — говорю, — елку здесь поставим, я ее Олегу Владимировичу передам. Ну, сказал человек лишнее. Он нормальный, патриот Украины", — рассказал Семененко.

Напомним, ранее Блохин рассказал о своем уходе из "Динамо".