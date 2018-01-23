Громкий обмен в Англии. Экс-футболист "Шахтера" продолжит карьеру в Лондоне

Гранды английской Премьер-лиги "Арсенал" и "Манчестер" объявили о трансферах чилийца Алексиса Санчеса и армянина Генриха Мхитаряна.

При этом Санчес уже стал игроком команды из Манчестера, а Мхитарян примерил форму лондонского коллектива.

О подробностях сделки не сообщается, но рыночная стоимость Мхитаряне в два раза ниже, чем у Санчеса. В то же время, контракт чилийца с "канонирами" заканчивался летом 2018 года.

Добавим, что Алексис Санчес сыграл за "Арсенал" 122 матча в Премьер-лиге и забил 60 голов. Мхитарян принял участие в 39 поединках "Ман Юнайтед" и забил 5 голов.

Напомним, ранее Мхитарян выступал в составе донецкого "Шахтера".