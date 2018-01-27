Бой Александра Усика и Майриса Бриедиса: прогноз экспертов

Сегодня, 27 января, поздним вечером в Риге состоится бой Чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе украинца Александра Усика и чемпиона мира WBC латыша Майриса Бриедиса в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Трансляция вечера бокса пройдет на телеканале "Интер", начало — в 22:15. Главный бой с участием Усика начнется после 23:00.

На кону поединка будут стоять титулы WBO и WBC в тяжелом весе, которыми владеют боксеры.

По мнению букмекеров и экспертов, украинец является безусловным фаворитом предстоящего боя, пишет ZN.UA.

"Усик станет чемпионом Всемирной боксерской суперсерии. Он сильнейший в этом весе. Я не вижу достойных и сильных соперников, кто мог бы ему что-то противопоставить. Все это благодаря его манере ведение боя, опыту, он очень быстрый", — такое мнение высказал украинский экс-чемпион мира Сергей Дзинзирук.

Кроме того, комментатор бокса Вячеслав Поночовный также ждет победы Усика, пишет Апостроф.

"Ему вполне по зубам и по силам одолеть такого соперника, как Бриедис. Это будет нелегко, и Майрис является одним из самых сильных соперников Александра. Но стиль Александра Усика как раз поможет ему одолеть Бриедиса", — сказал он.

Также ведущий обратил внимание и на сильные стороны Усика.

"Мы все знаем – это, конечно же, скорость, скорость ног, техника, то есть маневренность. Он постоянно в движении, не стоит на месте. Может, где-то можно согласиться с критиками, которые говорят, что у Александра нет разового пушечного удара. Хотя если посмотреть его бои, то он положил не одного соперника на канвас, у него были одноударные нокауты. Но в целом он рассчитывает на шквал ударов, ураган в ринге. То есть даже если ему не удается положить соперника одним ударом, то он устраивает такой ад, что рефери вынужден останавливать (бой).

Я думаю, что и в поединке с Бриедисом может быть подобная ситуация", — подчеркнул комментатор.

Победитель получит путевку в финал турнира, где сможет объединить все титулы дивизиона в противостоянии с сильнейшим бойцом второго полуфинала, в котором за звания чемпиона по версиям IBF и WBA сразятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниэр Дортикос. Бой пройдет 3 февраля в Сочи.

Стоит отметить, 9 сентября Усик одержал победу над немцем Марко Хуком в десятом раунде техническим нокаутом и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии. Бриедис свой бой 1/4 финала выиграл не так убедительно - латыш прошел всю дистанцию в домашнем поединке против Майка Переса.