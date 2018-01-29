Суд в Лозанне. Иск "Динамо" ставит под сомнение территориальную целостность Украины — ФФУ

Иск киевского "Динамо" в суд в Лозанне относительно рассмотрения скандального дела о техническом поражении киевлян в матче с "Мариуполем" ставит под сомнение не только безопасность в Украине, но и территориальную целостность страны, считают в Федерации футбола Украины.

В последние дни в отдельных СМИ распространяется недостоверная информация относительно сроков рассмотрения "мариупольского дела", идет речь в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФФУ.

"Учитывая, что дело рассматривается за несколько месяцев до финалов Лиги чемпионов, которые должны состояться в столице в мае, возникают риски крупных имиджевых потерь не только для украинского футбола, но и для всей Украины. Ведь впервые за 90-летнюю историю легендарного клуба менеджмент Динамо, исправляя свои ошибки, решился на иск к национальной ассоциации в международных инстанциях", — сказано в заявлении.

В ФФУ утверждают, что заинтересованы в скорейшем рассмотрении дела.

"Поэтому именно ФФУ способствовала тому, чтобы заседания КАС было назначено на 12 февраля. К тому же представители федерации предложили провести заседание в формате письменного рассмотрения документов, которые уже представлены суду. В этом случае с большой долей вероятности можно говорить, что решение будет принято в день заседания. Но именно представители "Динамо" пытаются затянуть этот процесс, настаивая на том, чтобы изменить процедуру рассмотрения. И в таком случае мы можем не получить решение КАС до 3 марта, когда планируется последний тур первого этапа УПЛ.

Федерация футбола Украины требует от представителей менеджмента "Динамо", журналистов и других лиц не распространять недостоверную информацию и не использовать искаженные факты и формулировки", — говорится в заявлении ФФУ.

Напомним, "Динамо" пытается оспорить решения КДК и АК ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ до возобновления соревнований в чемпионате Украины (17 февраля).