Германия остается в лидерах. На Олимпиаде-2018 подсчитали медали очередного дня

По итогам 11 февраля на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчане лидирует сборная Германии, атлеты которой завоевали три золотые медали.

В общем зачете команда Нидерландов имеет большее количество наград, однако не высшей пробы, сообщает Новое время.

Успешным этот соревновательный день стал для команды Норвегии, которая переместилась на третье место, вытеснив Швецию и Южную Корею.

Медали 11 февраля в результате ожесточенной спортивной борьбы распределились следующим образом:

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл

1. Редмонд Джерард (США)

2. Максанс Парро (Канада)

3. Марк Макморрис (Канада)

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

1. Свен Крамер (Голландия)

2. Тед-Ян Блумен (Канада)

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия)

Санный спорт. Мужчины. Одиночки

1. Давид Гляйршер (Австрия)

2. Крис Маздзер (США)

3. Йоханнес Людвиг (Германия)

Биатлон. Мужчины. Спринт

1. Арнд Пайффер (Германия)

2. Михал Крчмарж (Чехия)

3. Доминик Виндиш (Италия)

Фристайл. Женщины. Могул

1. Перрин Лаффон (Франция)

2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада)

3. Юлия Галышева (Казахстан)

Напомним, Германия не сдает лидерские позиции. По итогам 10 февраля немецкая сборная также занимала первое место.