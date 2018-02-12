США уступает Канаде, Германия остается в лидерах. Медальный зачет дня на Олимпиаде-2018

На зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчане по итогам 12 февраля лидерство в общекомандном зачете продолжает удерживать сборная Германии. Немецкие спортсмены пополнили копилку команды четырьмя золотыми медалями.

Нидерланды смогли удержаться на втором месте, заработав три золотых награды за очередной олимпийский день. На третьем месте Норвегия, атлеты которой получили два золота, сообщает Новое время.

На четвертой позиции по итогам дня оказалась команда Канады, которая вытеснила сборную США, завоевав за один день два золота и одно серебро.

Медали 12 февраля силой и упорством спортсменов оказались распределены следующим образом:

Сноуборд. Женщины. Слоупстайл

1. Джейми Андерсон (США)

2. Лори Блоин (Канада)

3. Энни Рукаярви (Финляндия)

Фигурное катание. Командный турнир

1. Канада

2. Олимпийские атлеты из России

3. США

Биатлон. Женщины. Гонка преследования

1. Лаура Дальмайер (Германия)

2. Анастасия Кузьмина (Словакия)

3. Анаис Бескон (Франция)

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования

1. Мартен Фуркад (Франция)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

3. Бенедикт Долль (Германия)

Фристайл. Мужчины. Могул

1. Микаэл Кингсбери (Канада)

2. Мэтт Грэм (Австралия)

3. Даичи Хара (Япония)

Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. Нормальный трамплин

1. Марен Лундби (Норвегия)

2. Екатерина Альтхаус (Германия)

3. Сара Таканаси (Япония)

Конькобежный спорт. Женщины. 1500 метров

1. Ирен Вуст (Нидерланды)

2. Михо Такадзи (Япония)

3. Маррит Ленстра (Нидерланды)

Напомним, по итогам 11 февраля лидерами общекомандного зачета стали сборные Германии, Нидерландов и Норвегии.