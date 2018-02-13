Битва в Турине и возможный дебют Зинченко. Анонс первых матчей 1/8 Лиги чемпионов

13 февраля 2018, 16:58

В составе "Манчестер Сити" на поле может выйти украинский футболист.

Возобновятся матчи в Лиге чемпионов

Во вторник, 13 февраля, возобновятся матчи в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. В одном из матчей итальянский "Ювентус" примет на своем поле английский "Тоттенхэм".

"Ювентус", потратив начало сезона на раскачку, нынче набрал потрясающий ход. Туринцы выиграл последние 11 матчей во всех турнирах, его беспроигрышная серия составляет 16 матчей, а в последний раз "старая синьора" потерпела поражение почти три месяца назад – 16 ноября в чемпионате Италии от "Сампдории". Кроме того, туринцы еще и не пропускают в последних семи матчах во всех турнирах (разница забитых и пропущенных – 16:0).

Результаты "Тоттенхэма" тоже заслуживают уважения: 12-матчевая беспроигрышная серия, которая началась после поражения от "Манчестер Сити" 16 декабря. Вот только у "шпор" победы гораздо чаще, чем у "зебр", чередуются с ничьими, и именно по этой причине "Ювентус" ведет борьбу за чемпионство в Италии, а "Тоттенхэм" – лишь за путевку в Лигу чемпионов от Англии, пишет football.ua.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Буффон – Де Шильо, Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Сураро – Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич.

"Тоттенхэм": Льорис – Триппьер, Санчес, Вертонген – Сон, Дембеле, Дайер, Дэвис – Эриксен, Алли – Кейн.

Не сыграют: Куадрадо, Матюиди, Дибала, Барцальи, Лихтштайнер – Алдервейрелд.

Массимилиано Аллегри, тренер "Ювентуса":

"Нам необходимо сыграть тактически грамотно и технично, при этом постаравшись не пропустить. Впрочем, это не значит, что мы настраиваемся на 0:0 и удовлетворимся этим результатом. Мы прекрасно знаем, насколько силен "Тоттенхэм", и какая выдающаяся четверка действует у него в атаке. Думаю, порой нам будет очень нелегко. В "физике" "Тоттенхэм" сильнее нашей команды, поэтому нам надо постараться превзойти соперника в технике. Также очень важно использовать все свои моменты, которых вряд ли будет много, поскольку сомневаюсь, что у какой-то из команд будет значительное преимущество".
Маурисио Почеттино, тренер "Тоттенхэма":

Маурисио Почеттино, тренер Тоттенхэма:

"Невозможно сравнивать истории наших двух клубов – "Ювентус" здесь имеет подавляющее превосходство. Да и недавние достижения говорят сами за себя – наш соперник дважды за последние три года играл в финалах Лиги чемпионов. Возможно, когда-нибудь мы тоже достигнем подобного уровня, по крайней мере, мы планируем это сделать. А вот насколько мы готовы к противостоянию со столь мощным соперником сейчас – увидим во время матча. Несмотря на огромное уважение к "Ювентусу", мы не собираемся изменять своим принципам и будем играть смело и агрессивно. Все ребята очень мотивированы и настроены на борьбу".

"Ювентус" (Италия) – "Тоттенхэм" (Англия)

Вторник, 13 февраля, 21:45. Турин, "Альянц Стэдиум". Арбитр – Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

В другом матче вторника претендент на победу в турнире – "Манчестер Сити" будет гостить у темной лошадки – "Базеля".

К данному поединку "горожане" подходят на хорошем ходу, уверенно лидируя в чемпионате Англии, однако не без кадровых проблем. Против швейцарской команды точно не сыграют выбывшие на длительный срок защитник Менди и нападающий Жезус. Куда больше опасений вызывает состояние хавбека Давида Силвы. Он старался восстановиться к этому матчу, но пока неизвестно, в каких кондициях к нему подойдет. Готов помочь команде и Лерой Сане, который вместо ожидаемых 4-6 недель пропустил только две. Опять-таки, вопрос в том, способен ли он сыграть с первых минут.

Также вопросы существуют по левому флангу защиты. Помимо уже упомянутого Менди Сити не может рассчитывать и на Делфа, потому за место в основном составе поспорят Зинченко и Данило. В последнее время Гвардиола довольно часто доверял украинцу, а потому есть основания полагать, что именно он закроет данную зону в отчетной встрече, однако испанец может вполне предпочесть и более опытного Данило.

У "Базеля" кадровых неприятностей гораздо меньше. Всего лишь два игрока не смогут помочь швейцарцам – Вилатти и Дзуффи. И если потеря первого является совсем уж несущественной, то хавбек Дзуффи все же игрок основного состава.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Компани, Данило – Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва – Бернарду Силва, Стерлинг – Агуэро

"Базель": Вацлик – Ланг, Сухи, Баланта, Петретта – Джака, Дие – Штокер, Эльюнусси, Буа – Оберлин

Не сыграют: Менди, Жезус, Делф, – Виалатти, Дзуффи

Бомбардиры: Оберлин, 4 – Стерлинг, 4

Рафаэль Вики, тренер "Базеля": "У этой команды слабых мест нет. "Манчестер Сити" в состоянии менять свою игру, это гибкая команда, она может скорректировать свои действия в зависимости от действий соперника. Это классная команда, ее тренер подтвердил свое мастерство в "Барселоне" и "Баварии". Это невероятно сильный клуб".

Хосеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити": "В Лиге чемпионов "Базель" действует в пять защитников. На групповом этапе они выдали ряд ярких матчей. Это сильная команда с высокой организацией игры в обороне. Она опасна при контратаках. Я уже сказал своим футболистам, что в играх с ней нам придется очень сложно, особенно в гостях. Но мы уверены в себе, и я считаю, мы можем хорошо здесь сыграть".

"Базель" (Швейцария) – "Манчестер Сити" (Англия)

Вторник, 13 февраля, 21:45. "Санкт-Якоб Парк", Базель, Швейцария. Арбитр: Матиас Класениус. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

А в среду, 14 февраля, в 1/8 Лиги чемпионов состоятся еще два матча. Мадридский "Реал" примет на своем поле французский ПСЖ, а английский "Ливерпуль" отправится в гости к португальскому "Порту".

Напомним, что представитель Украины — донецкий "Шахтер" стартует в 1/8 ЛЧ 21 февраля. Подопечные Паулу Фонсеки сыграют на своем поле с итальянской "Ромой".

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Лига чемпионов Ювентус Тоттенхэм Базель Манчествер Сити
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