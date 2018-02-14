На Олимпиаде-2018 из-за урагана отменили два соревнования

В среду утром, 14 февраля, в южнокорейском Пхенчхане бушевал ураган, на зимних Олимпийских играх-2018 не состоялись соревнования в горнолыжном спорте у женщин в слаломе.

Из-за непогоды также отменена индивидуальная гонка в биатлоне, говорится на официальном сайте Олимпиады.

Состязания перенесены, пока точно неизвестно, когда они состоятся.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане прошла 9 февраля, они закончатся 25 числа. На соревнования, в частности, приехали 33 украинских спортсмена.