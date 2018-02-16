Премьер-лига: "Шахтер" разгромно победил "Черноморец", видео голов

В пятницу, 16 февраля, в Харькове на ОСК "Металлист" завершился первый матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал одесский "Черноморец", игра закончилась со счетом 5:0.

"Горняки" уже в первом тайме сумели довести счет до крупного. На 20-й минуте счет открыл Факундо Феррейра. После углового Феррейра выше всех выпрыгнул в штрафной, и головой отправил мяч в ворота.

Затем, на 37-й минуте, Ромеро Марлос, опередив двух защитников, технично над Новаком пробил в дальний угол.

А на 41-й минуте Феррейра после наброса Марлоса головой отправил мяч в тот же угол, как и при первом забитом мяче. На счету Феррейры стало уже 50 голов за донецкую команду в официальных матчах.

После перерыва, на 52-й минуте, Марлос фирменным ударом в дальнюю девятку ворот соперника забил четвертый гол в ворота одесситов.

Наконец, на 90-й минуте Виктор Коваленко забил последний пятый гол своей команды в этом матче.