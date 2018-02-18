Новый скандал на Олимпиаде-2018. На допинге попался российский бронзовый призер

Один из допинг-тестов российского спортсмена — участника сборной команды по керлингу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.

В данный момент с ним планируются дальнейшие разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент — нерешенный вопрос, сообщает "Спорт-Экспресс".

13 февраля на Играх в Пхенчхане Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар.

Напомним, ранее шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхенчхане.