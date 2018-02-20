Канада пробивается в лидеры, Норвегия не сдает позиции. Призеры очередного дня Олимпиады-2018

20 февраля 2018, 19:28

Украине этот олимпийский день победных результатов не принес.

Тесса Виртью и Скотт Моир принесли Канаде золото в фигурном катании Фото: EPA/UPG

Сборным Германии и Норвегии 20 февраля одинаково фартило: их спортсмены получили по 11 высших наград на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Однако в общем медальном зачете команда Норвегии демонстрирует более высокий результат, поэтому занимает первую строчку турнирной таблицы.

Вытеснив из тройки лидеров Нидерланды, сборная Канады заняла третью позицию, ее спортсмены завоевали восемь золотых медалей. Для Украины этот олимпийский день наград не принес, поэтому в общем командном зачете наша сборная остается на 18 месте, сообщает Новое время.

Борьба на протяжении дня была ожесточенной и бескомпромиссной. В результате награды были распределены следующим образом:

Фигурное катание. Танцы на льду

1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) 
2. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
3. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)

Фристайл. Хаф-пайп. Женщины

1. Кэсси Шарп (Канада)
2. Мари Мартино (Франция)
3. Брита Сигорни (США)

Биатлон. Смешанная эстафета

1.  Франция
2.  Норвегия
3.  Италия

Шорт-трек. Эстафета, 3000 м. Женщины

1. Южная Корея
2. Италия
3. Голландия

Лыжное двоеборье. Большой трамплин, гонка на 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Ридзек (Германия)
2. Фабиан Риссле (Германия)
3. Эрик Френцель (Германия)

Турнирная таблица Фото: pyeongchang2018.com

В смешанной эстафете украинские биатлонисты заняли седьмое место, однако показали достойны результат. На этих соревнованиях Украину представляли двое мужчин - Дмитрий Подручный, Артем Прима и две женщины - Ирина Варвинец и олимпийская чемпионка Сочи Юлия Джима. Золотую медаль в этом виде спорта получила сборная Франции.

Напомним, 18 февраля украинский атлет Александр Абраменко завоевал золото на соревнованиях по фристайлу, что позволило сборной Украины подняться на 17 позицию общего рейтинга. Однако позже Польша, получив бронзу, вытеснила нашу команду на одну ступеньку ниже.

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Украина Канада Германия Нидерланды Норвегия золотая медаль Олимпиада-2108
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