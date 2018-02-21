Тактически богатая встреча. Фонсека считает, что "Шахтер" ждет очень сложный матч с "Ромой"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что его команду в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов ждет очень сложный матч с итальянской "Ромой".

Встреча будет тактически богатой, рассказал специалист на пресс-конференции, говорится на сайте "горняков".

Наставник считает, что шансы на проход в следующую стадию турнира у команд 50 на 50, пишет SportArena.

"Речь о двух оппонентах, которые не боятся собственной игры и стараются придерживаться своего стиля. Предстоит действительно красивый и интересный матч, который должен понравиться любому болельщику", — отметил Фонсека.

Напомним, "Шахтер" и "Рома" будут играть в Харькове вечером 21 февраля на стадионе "Металлист". Ранее в областном центре украинская команда победила "Манчестер Сити" со счетом 2:1.