На Олимпиаде голландские конькобежцы травмировали болельщиков: подробности

Голландские конькобежцы во время празднования завоеванной бронзовой медали в командной гонке преследования на Олимпиаде-2018 неудачно бросили в фанатов гигантский макет медали и нанесли травмы двоим из них.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство AP.

Инцидент произошел накануне в "Голландском доме".

Немногим позднее лидер сборной Голландии Свен Крамер выступил с извинением и пожелал скорейшего выздоровления двум пострадавшим фанатам, одного из которых даже пришлось госпитализировать.

В командной гонке бронзовые медали завоевали Свен Крамер, Ян Блокгюйсен, Патрик Руст и Кун Вервой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская спортсмена раскритиковала олимпийскую сборную страны по биатлону.