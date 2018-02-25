Премьер-лига. Уверенная победа "Олимпика" и "Зари", видео голов

Сегодня, 25 февраля, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Так, футболисты луганской "Зари" обыграли в Запорожье полтавскую "Ворсклу" (3:0).

Команда Юрия Вернидуба обеспечила себе комфортный результат во втором тайме, когда за 18 минут трижды отметилась в сетке ворот соперника. Забитыми голами в составе хозяев отметились Артем Гордиенко, Юри и Артем Громов, сообщает ТСН.

Первый гол "Заря" оформила на 70-й минуте встречи.

1:0. Видео гола Гордиенко

Второй гол оформили на 76-й минуте.

2:0. Видео гола Юри Фрейтаса

Луганчане отправили еще один мяч в ворота соперника за две минуты до конца основного времени.

3:0. Видео гола Громова

Таким образом, переиграв полтавчан, "Заря" набрала 33 балла и расположилась на 4-й позиции, обеспечив себе место в первой "шестерке". "Ворскла", в свою очередь, имеет на одно очко больше и занимает 3 место в турнирной таблице УПЛ.

В параллельной игре донецкий "Олимпик" на столичном стадионе имени Валерия Лобановского одолел каменскую "Сталь" - 2:0.

Голы: Руслан Кисиль, Станислав Беленький.

Оба гола команда Романа Санжара провела во втором тайме. Сначала Руслан Кисиль, который только вышел на замену, отправил мяч в сетку ворот соперника на 67-м минуту противостояния.

Второй гол хозяева провели уже через 8 минут - Станислав Беленький удачно реализовал пенальти после фола, который на себе заработал все тот же Кисиль.

Таким образом, победив "Сталь", дончане подвинули с 5-го места дебютанта чемпионата ровенский "Верес", который свой матч этого тура проведет позже. Сейчас в активе "Олимпика" 28 пунктов. "Сталь", тем временем, с 15-ю баллами занимает последнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице.

Кроме того, сегодня состоятся заключительные матчи чв Харькове и Львове.

В Харькове донецкий "Шахтер" принимает кропивницкую "Зирку", а во Львове ривненский "Верес" сыграет с киевским "Динамо".